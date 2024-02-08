В Скопине рецидивист напал с консервным ножом на женщину

В городе Скопине Рязанской области 46-летний мужчина, ранее судимый за изнасилования, напал с консервным ножом на 29-летнюю местную жительницу.

Инцидент произошел около 0:30 ночи. Женщина возвращалась домой после того, как ухаживала за больной родственницей. На безлюдной улице ее догнал злоумышленник и, угрожая консервным ножом, потребовал деньги и ценности.

Потерпевшая сообщила, что наличных у нее нет. Тогда нетрезвый налетчик ткнул ее ножом в щеку и попытался сорвать с нее сережки и цепочку. Женщина, придя в себя, оттолкнула нападавшего и убежала.

Оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний местный житель, который ранее дважды был судим за изнасилования.

По предварительной информации, мужчина выпивал с друзьями и, вернувшись домой, решил прогуляться. На улице он увидел одинокую женщину и решил напасть на нее.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.