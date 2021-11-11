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Четверг, 11 ноября, 2021
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В Рязанской области усилили коронавирусные ограничения

Александр Ильин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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В четверг, 11 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал Распоряжение, которым вносятся изменения в Распоряжение 70-рг об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона. 

Согласно документу, вместе с другими ограничениями до 6 декабря продляется самоизоляция для рязанцев старше 60 лет.

Кроме того, теперь для посещения парикмахерских и аквапарков потребуется QR-код (или документ, его заменяющий). Это требование продолжит действовать до соответствующего распоряжения. 

Вместе с тем учреждения дополнительного образования возобновят свою работу, также смогут предоставлять услуги предприятия общественного питания в ТРЦ. Как и в другом общепите для посещения заведений потребуется QR-код или его аналог. Время обслуживания клиентов в таких заведениях меняться не будет. 

Полностью с документом можно ознакомиться здесь

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