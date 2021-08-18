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Среда, 18 августа, 2021
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В Рязани подешевели тесты на антитела к коронавирусу

7info
В Рязани подешевели тесты на антитела к коронавирусу
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Специалисты регионального управления ФАС России отметили снижение цен на тесты на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

В июле по сравнению с предыдущим годом цены снижены на 8%. Тесты можно сделать за 735 — 2100 рублей, в 2020 году стоимость составляла 950 — 2200 рублей.

Увеличилось число лабораторий, где можно сдать анализы — сейчас их порядка 20.

Рязанцам также предлагают не только качественную, но и количественную оценку полученных результатов. Цены на такую услугу начинаются с 1200 рублей.

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