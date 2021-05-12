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Среда, 12 мая, 2021
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В Рязани почти на сутки отключат холодную воду по нескольким адресам

7info7
Информация об отключении воды
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Мэрия Рязани проанонсировала масштабные аварийно-восстановительные работы на водопроводе. Из-за них почти сутки по нескольким адресам не будет холодной воды.

Речь идёт о домах 27, 29 корп. 1, 29 корп. 2, 32, 32 корп. 1, 32 корп. 4, 32 стр. 8, 49 по улице Касимовское шоссе. Воду отключат 13 мая в 9.00 и дадут в 6.00 14 мая.

Кроме того, администрации сообщили, что по ряду адресов на это время снизят подачу воды.

РИА «7 новостей» публикует список адресов:

  • улица Касимовское шоссе, дома с 8 по 20, дома с 1 по 45, улица Новая, улица Есенина, улица Грибоедова, улица Щедрина, улица Затинная;
  • улица Скоморошинская, пл. 26 Бакинских комиссаров, улица Подгорная, улица Введенская, улица Ленина, улица Полевая;
  • улица Радищева, улица Свободы, улица Вознесенская, улица Фирсова, улица Лермонтова, улица Урицкого;
  • проезд Грибоедова, проезд Щедрина, проезд Речников;
  • пл. Театральная, дом 1, дом 3, дом 5;
  • улица Солотчинское шоссе, дом 4;
  • Окский проезд, дом 2б, улица Совхозная, улица 8-е Марта, улица Электрозаводская, улица Попова, улица Радиозаводская, 1-й Совхозный переулок, улица Гражданская, с дом 1 по дом 29, с дом 4 по дом 22;
  • улица Лермонтова, дом5/1, дом 9а, улица 1-2 проезды Новой, пл. Попова, улица 1-й Гражданский проездом.

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