В Рязани начали устанавливать новогодние ели

В четверг, 11 ноября, в посёлке Солотча начали устанавливать новогоднюю ель, сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии уточняют, что всего в городе будет установлено 35 новогодних деревьев. Главная ель высотой в 22 метра появится на площади Ленина.

Вскоре ели будут установлены в Лесопарке, на площадках у КДЦ «Октябрь», ДК «Приокский», у Дворца торжеств, на площадях Ленина и Победы, в поселках Солотча, Храпово, Божатково, Мервино и Соколовка, в скверах Новопавловская роща, Керамзавода, Белых журавлей, Добром сквере, у детского городка на бульваре Скобелева, на улицах Пугачева, Бирюзова, Дружной, Щорса, Высоковольтной, Ситниковской, Забайкальской, Сельских Строителей, проезде Речников, в Комсомольском парке, у усадьбы академика И.П. Павлова, на Лыбедском бульваре, в ЦПКиО, на Театральной площади и других площадках.

Украшение деревьев начнётся в декабре. Тогда же в городе включится иллюминация.