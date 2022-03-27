В Ростове полицейский отобрал карманные деньги у школьницы

В следственные органы для принятия процессуального решения направлены материалы по факту нападения полицейского на школьницу в Ростове, пишет КП.

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Инцидент произошел в начале марта. По предварительным данным, полицейский остановил на улице девочку. Злоумышленник предъявил жертве свое удостоверение и заставил отдать ему все имеющиеся у нее деньги.

Испуганная школьница вытащила и отдала полицейскому 3 450 рублей. Ее родители обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Как стало известно, нападавшего уволили из органов внутренних дел.