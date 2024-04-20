Суббота, 20 апреля, 2024

В России вырос спрос на ремонт китайских смартфонов

Автор: 7info

Опубликовано

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Апрель 2024 года ознаменовался не только цветением садов, но и бумом на ремонт смартфонов китайских брендов! По данным Авито Услуг, спрос на их ремонт взлетел на 143% по сравнению с мартом 2023 года, оставив далеко позади показатели других марок.

Почему же китайские телефоны чаще попадают в руки мастеров?

Высокая популярность: Xiaomi, Honor, Huawei, realme, Tecno давно завоевали сердца россиян своим оптимальным соотношением цены и качества.

Увеличение срока службы: Современные смартфоны служат дольше, чем раньше, и владельцы не спешат их менять, предпочитая ремонт.

Доступность запчастей: Найти запчасти для китайских телефонов не составляет труда, что удешевляет и ускоряет ремонт.

Лояльность пользователей: Владельцы китайских смартфонов ценят свои устройства и готовы платить за их ремонт.

Лидерами по запросам на ремонт стали Улан-Удэ (51%), Казань (50%), Краснодар (48%) и Тольятти (47%).

Интересный факт: Многие потребители в России до сих пор используют смартфоны китайских брендов 2019 года выпуска, чтобы иметь доступ к Google-сервисам.

Предложение не отстает от спроса: Количество мастеров, готовых взяться за ремонт китайских телефонов, за год выросло вдвое.

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