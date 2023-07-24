В России предложили вернуть стахановское движение

Депутат госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов предложил ввести в России аналог социалистического соревнования.

По мнению депутата, сейчас Россия нуждается в возрождении движения, так как оно может помочь справиться со сложностями, вызванными санкциями, и увеличить спрос на рабочие профессии: «Каждое предприятие, каждая фабрика и шахта, каждый колхоз принимали участие в так называемом социалистическом соревновании. Рабочие профессии пользовались спросом и уважением», — передает слова Колунова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает, что для корректного работы движения необходимо разработать конкретные нормативы и систему поощрения – материальную и нематериальную: «Ввести, опираясь на опыт предков, поощрительные меры: материальные, то есть денежные премии, и нематериальные — грамоты, благодарности. И, конечно, необходимо рассказывать о необходимости труда нашему подрастающему поколению», — пояснил депутат.