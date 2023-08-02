В России планируют награждать за вклад в СВО тружеников тыла

Депутат госдумы от «Единой России» Сергей Колунов предлагает учредить награды сотрудникам промышленных предприятий, которые помогают в достижении целей СВО.

Депутат отметил, что люди, работающие на заводах без перерывов и выходных, в несколько смен, тоже являются героями спецоперации и имеют право получить награду за свой труд.

«Награду целесообразно включить в перечень ведомственных наград министерства промышленности и торговли Российской Федерации, соответствующие предложения будут направлены в минпромторг в ближайшее время», — передает слова Колунова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Наградами могут стать медаль «трудящихся на благо СВО» и знак отличия «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции». Помимо наград, считает парламентарий, сотрудникам предприятий должны также давать льготы. В данном вопросе Колунов провел аналогию с Великой Отечественной войной:

«Тогда огромный вклад в Победу внесли труженики тыла, которые работали, жертвуя здоровьем и силами. В благодарность за их трудовой подвиг президиум ВС СССР учредил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг», — подчеркнул депутат.