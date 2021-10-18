В России начали работать новые правила подключения участков к газу

На территории Российской Федерации с понедельника, 18 октября, вступили в силу новые правила газификации земельных участков, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства.

Как стало известно, программа распространяется на те населенные пункты, где уже есть газораспределительная инфраструктура.

Ключевым условием для получения голубого топлива станет тот факт, что потребитель не станет использовать его коммерческих целях, а ограничиться личными, семейными и домашними нуждами.

Потенциальным клиентам следует обратиться с заявлением к оператору. Это можно сделать тремя способами: через сайт Госуслуг, в МФЦ, а также в личном кабинете на сайте газораспределительной организации.

К соответствующей заявке потребуется прикрепить свидетельство о праве собственности, ситуационный план и топографическую карту.