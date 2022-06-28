В Рязанском музее путешественников открылась выставка Максимильяна Преснякова

27 июня в музее путешественников прошло открытие персональной выставки члена Рязанской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Максимильяна Преснякова. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Основу выставки составляют зарисовки и этюды небольшого формата, выполненные в ходе участия художника в экспедиции «Амурское дело. Уссури — 2021» с посещением мест, связанных с маршрутом русского первопроходца, уроженца Рязанской земли М. И. Венюкова.