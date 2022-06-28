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Вторник, 28 июня, 2022

В Рязанском музее путешественников открылась выставка Максимильяна Преснякова

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7info

В Рязанском музее путешественников открылась выставка Максимильяна Преснякова

27 июня в музее путешественников прошло открытие персональной выставки члена Рязанской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Максимильяна Преснякова. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Основу выставки составляют зарисовки и этюды небольшого формата, выполненные в ходе участия художника в экспедиции «Амурское дело. Уссури — 2021» с посещением мест, связанных с маршрутом русского первопроходца, уроженца Рязанской земли М. И. Венюкова.

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