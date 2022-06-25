В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков

В субботу, 25 июня, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 141-му выпуску офицеров и 14-му выпуску прапорщиков.
В этом году из училища выпустили 450 человек, обучавшихся по программе высшего и среднего профобразования. Кроме того, были выпускники спецфакультета — граждане стран ОДКБ. Золотые медали получили 17 выпускников, дипломы с отличием — 111.
В церемонии вручения дипломов приняли участие заместитель председателя Рязанской облдумы Александр Шевырев и и заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Сергей Лукьянов. Сергей Лукьянов пожелал выпускникам училища успехов в службе.
Глава Рязани Татьяна Панфилова также приняла участие в мероприятии.
Мэр Рязани Елена Сорокина назвала выпускников-десантников элитой вооружённых сил.