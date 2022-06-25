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Суббота, 25 июня, 2022

В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков

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В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков

В субботу, 25 июня, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 141-му выпуску офицеров и 14-му выпуску прапорщиков.

В этом году из училища выпустили 450 человек, обучавшихся по программе высшего и среднего профобразования. Кроме того, были выпускники спецфакультета — граждане стран ОДКБ. Золотые медали получили 17 выпускников, дипломы с отличием — 111.

В церемонии вручения дипломов приняли участие заместитель председателя Рязанской облдумы Александр Шевырев и и заместитель председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Сергей Лукьянов. Сергей Лукьянов пожелал выпускникам училища успехов в службе.

— Вы стоите на страже безопасности и спокойствия наших граждан. С вами в надёжных руках наша Родина, — напутствовал он.

В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков

Глава Рязани Татьяна Панфилова также приняла участие в мероприятии.

— Горжусь нашим молодым поколением военнослужащих. Уверена, они не подведут своих командиров и сослуживцев, будут с честью выполнять возложенные задачи, и всегда будут помнить Рязань — город, с которого началась их взрослая военная жизнь. Им предстоит принимать сложные решения, нести ответственность за вверенный личный состав, — написала Панфилова.

В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков

Мэр Рязани Елена Сорокина назвала выпускников-десантников элитой вооружённых сил.

— Гордимся отважными, сильными, благородными воинами-десантниками! Настоящие профессионалы — они всегда первыми встают на защиту свободы и независимости России. И сейчас во время спецоперации на Украине, на Донбассе делают все, чтобы вооруженный конфликт завершился, и люди вернулись к мирной, спокойной жизни, — написала Сорокина.

В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
В Рязанском десантном училище прошёл 141-й выпуск офицеров и 14-й прапорщиков
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