В Рязанской областной Думе разработали проект постановления по поддержке участников СВО и членов их семей

По итогам проведения в Рязанской областной Думе «правительственного часа» на тему: «О мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Реализация в Рязанской области единого стандарта мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей» комитет регионального парламента по социальным вопросам разработал рекомендации правительству Рязанской области, министерству труда и социальной защиты населения, министерству здравоохранения региона, депутатам.

Рязанской областной Думе и правительству Рязанской области рекомендовано продолжить совместную работу по выявлению потребностей в дополнительных мерах поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, а также выработки предложений по совершенствованию регионального законодательства и правоприменительной практики. Кроме того, сообщает пресс-служба облдумы, правительству региона предлагается организовать межведомственное взаимодействие по вопросам развития паралимпийских видов спорта, вовлечения в паралимпийское движение участников СВО, ставших инвалидами, а также интеграции ветеранов в систему патриотического воспитания граждан.

Министерству труда и социальной защиты населения региона поручается оценить возможности реализации в Рязанской области единого стандарта мер поддержки участников СВО и членов их семей в полном объеме, работать над расширением направлений социальной помощи в проактивном формате и упрощением порядка их получения. Совместно с министерством здравоохранения Рязанской области способствовать совершенствованию и внедрению новых комплексных программ по восстановлению здоровья и реабилитации участников СВО и членов их семей, предоставляемых многопрофильным социально-реабилитационным центром «Сосновый бор», обеспечить укомплектование учреждения квалифицированными кадрами соответствующих специальностей.

Депутатам Рязанской областной Думы поручено оказывать необходимое содействие в решении проблем участников СВО и их семей.

Проект постановления будет вынесен на заседание Рязанской областной Думы.