В Рязанской области за три года посевные площади выросли на 37 тысяч гектаров

В 1990-е годы множество полей в регионе оказались заброшенными, но сейчас их постепенно возвращают в сельскохозяйственный оборот. Благодаря усилиям местных аграриев и государственной программе «Земля» за последние три года посевные площади в Рязанской области увеличились на 37 тысяч гектаров.

Пителинский округ показал наилучший результат, посевные площади расширились более чем на 12 тысяч гектаров. Значительный рост также зафиксирован в Рыбновском и Сараевском районах — по 5 тысяч гектаров. Хорошие результаты продемонстрировали Чучковский, Кадомский, Старожиловский, Милославский, Касимовский, Путятинский и Сапожковский районы.