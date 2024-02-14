В Рязанской области рецидивист уснул в снегу после кражи из магазина

В посёлке Сараи Рязанской области 57-летний житель села Кривское уснул в снегу после кражи из магазина, сообщает сайт ИД «Пресса».

По данным СМИ, мужчина — рецидивист, в общей сложности за кражи провёл в местах лишения свободы 38 лет.

12 февраля человек забрался в чужой дом и вынес спиртные напитки. Вора задержали, отобрали краденное и отпустили домой.

Через некоторой время мужчина разбил стеклянную дверь магазина на улице Ломоносова и украл из торгового зала выпивку, сигареты, фрукты и шоколад. Далеко унести добычу вор не смог — уснул прямо в снегу.

На следующий день спящего заметили проезжавшие мимо, люди сообщили о нём в полицию.

Подозреваемый дает показания. Сумма ущерба устанавливается.