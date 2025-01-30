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Изображение от freepik
Общество

В Рязанской области проверили заведения общепита

Алексей Самохин

На фоне сообщений о случаях регистрации кишечных инфекций и сальмонеллёза среди посетителей заведений общественного питания в разных регионах страны Управление Россельхознадзора продолжает работу по предупреждению подобных инцидентов в Рязанской области.

В январе 2025 года отдел ветеринарного контроля и надзора провёл более 180 проверок в точках общественного питания региона. В ходе мероприятий выявлены нарушения, среди которых отсутствие регистрации предприятий в информационных системах ветеринарии («Цербер» и «Меркурий») и поставки мясопродукции без необходимых ветеринарных сертификатов, подтверждающих их качество и безопасность.

Специалисты провели разъяснительную работу с представителями бизнеса, предоставили консультации по вопросам обеспечения безопасности пищевой продукции животного происхождения и использования информационных систем Россельхознадзора.

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Также предпринимателям были вынесены предостережения о необходимости строгого соблюдения установленных требований.

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