В Рязанской области приведут в порядок населённые пункты, находящиеся в зоне лесных пожаров

В начале заседания правительства рязанской области Павел Малков отметил, что в настоящее время ведется плановая, точечная работа по дотушиванию тлеющих очагов и ликвидации задымления.

«За последнюю неделю проведена огромная работа. Сегодня можно говорить о полной локализации пожара. Открытого горения уже нигде не осталось, – сказал врио губернатора. – Ни для одного населенного пункта опасности нет. В целом на пожаре ни одного дома не пострадало, всё отстояли. Еще раз огромная благодарность всем, кто принимал участие в борьбе с огнём. Пожары удалось сдержать благодаря беспрецедентной поддержке и со стороны Москвы и других регионов, федеральных ведомств, Правительственной комиссии. Но работа пока не завершена, проводится дотушивание. Поэтому региональный оперштаб, глав администраций прошу продолжать держать на контроле обеспечение всем необходимым людей и техники».

Павел Малков дал поручение вице-губернатору области Артему Бранову совместно с первым зампредом правительства региона Анной Росляковой определить перечень работ по приведению в порядок территорий всех населенных пунктов, которые находились в зоне пожаров. В первую очередь это касается местной инфраструктуры, включая мосты и дороги.

Врио губернатора сообщил в комментарии журналистам, что в настоящее время готовятся предложения для правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров. Они касаются дальнейшей комплексной противопожарной работы.