В Рязанской области приведут в порядок населённые пункты, находящиеся в зоне лесных пожаров

В начале заседания правительства рязанской области Павел Малков отметил, что в настоящее время ведется плановая, точечная работа по дотушиванию тлеющих очагов и ликвидации задымления.
Павел Малков дал поручение вице-губернатору области Артему Бранову совместно с первым зампредом правительства региона Анной Росляковой определить перечень работ по приведению в порядок территорий всех населенных пунктов, которые находились в зоне пожаров. В первую очередь это касается местной инфраструктуры, включая мосты и дороги.
Врио губернатора сообщил в комментарии журналистам, что в настоящее время готовятся предложения для правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров. Они касаются дальнейшей комплексной противопожарной работы.