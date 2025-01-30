В Рязанской области построено 10 новых школ и пристроек к образовательным учреждениям

Министерство образования Рязанской области сообщило о результатах реализации национального проекта «Образование», направленного на создание современной учебной среды и поддержку одарённых детей.

С 2019 по 2024 годы в регионе построено 10 новых школ и пристроек к образовательным учреждениям, что позволило создать более 3,6 тысячи дополнительных учебных мест.

Современные школы появились в селах Ерахтур (Шиловский район), Плахино (Захаровский район), Незнаново (Кораблинский округ). В городе Сасове открылась новая школа №1, в Рязани — школа №76 и новое здание для гимназии №5. Дополнительные учебные корпуса построены для Рязанской средней школы в селе Тюшево, Ухоловской средней школы, Лесно-Конобеевской школы-интерната и Чернослободской школы в Шацком районе.

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Все образовательные учреждения оснащены современным учебным и спортивным оборудованием, в них обустроены пищеблоки и столовые, библиотечные центры, медицинские кабинеты. Благоустроены и прилегающие территории.

Кроме того, в рамках национального проекта в регионе отремонтировано 60 спортивных залов и площадок на пришкольных территориях, а также открыто 264 центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

С 2025 года работа по обновлению образовательной инфраструктуры и созданию условий для развития талантов школьников будет продолжена в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети».