В Рязанской области подвели итоги юбилейного студенческого «Звёздного похода»

В Рязанской области подвели итоги юбилейного студенческого «Звездного похода», сообщила пресс-служба регионального правительства.

В юбилейном «Звездном походе» в 2022 году приняли участие 8 отрядов, в состав которых вошли более 150 студентов рязанских учебных заведений. Они побывали в 37 населенных пунктах Александро-Невского, Захаровского, Михайловского, Касимовского, Клепиковского, Пителинского, Старожиловского, Ухоловского и Шиловского районов Рязанской области.



Во время «Звездного похода» студенты преодолели на лыжах более 94 километров, из них более 70 километров – в рамках акции «Линия жизни», организованной в память о 500 рязанских лыжниках, которые в 1941 году ушли добровольцами на фронт, чтобы принять участие в обороне Москвы. Участниками похода были проведены встречи с ветеранами войны и митинги памяти о героях Великой Отечественной войны, убрана от снега территория 15 воинских мемориалов.



Отряды студентов провели 25 концертов, показали 10 военно-патриотических постановок и 28 спектаклей, провели 17 массовых народных гуляний, передали в дар игрушки и книги для детей в школах-интернатах и малообеспеченных семей. Была проведена профориентационная работа в 20 населенных пунктах для учащихся сельских и районных школ. Жителям сел и деревень была оказана помощь в ремонте компьютерного оборудования, оргтехники и радиоэлектронной аппаратуры, а также сантехники.



На маршрутах «Звездного похода» состоялись творческие, спортивные, интеллектуальные и образовательные мероприятия: лекции по здоровому образу жизни, мастер-классы, интеллектуальные игры со школьниками и медицинские осмотры населения.



Участники юбилейного похода показали свои лучшие творческие номера на итоговом праздничном концерте во Дворце молодежи города Рязани. Здесь же были вручены памятные дипломы ветеранам «Звездного похода» и тем, кто совершил свой первый поход. Также были отмечены лучшие отряды и студены за организаторские и творческие достижения в реализации идей движения.

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