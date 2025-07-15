В Рязанский филиал МГИК подали заявление 126 человек на 45 бюджетных мест

В Рязанском филиале Московского государственного института культуры подвели промежуточные итоги приемной кампании. Деятельность вуза в регионе возобновлена по инициативе Губернатора Павла Малкова.

В числе абитуриентов – представители Рязанской, Московской и Свердловской областей, Республики Крым, городов Тамбова, Липецка, Владимира, Пензы, Саратова, Самары, Архангельска. На сегодняшний день заявления в вуз подали 126 человек на 45 бюджетных мест.

Наибольшее количество заявлений подано на направление «Народная художественная культура» по профилю «руководство хореографическим коллективом». Абитуриенты выбирают как очную, так и заочную формы обучения. Также повышенным интересом пользуется очное направление «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Кроме того, прием документов продолжается на заочные направления «Социально-культурная деятельность» и «Библиотечно-информационная деятельность». Они ориентированы на уже работающих специалистов библиотечной сферы, домов культуры и других учреждений этой отрасли.

Впереди у абитуриентов творческие экзамены, которые пройдут с 19 по 25 июля. Вступительные испытания по режиссуре, хореографии и элементам артистического мастерства пройдут на площадках Дворца культуры и искусства, а также областной научной библиотеки имени Горького.