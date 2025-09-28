В рязанских школах наполняемость классов одна из самых низких в России

В рязанских образовательных учреждениях фиксируется один из самых низких показателей наполняемости классов по всей стране. Среднее число учеников в классе — 19 человек.

По данным региональных властей, проанализированным ТАСС, средняя наполняемость классов в российских школах составляет от 19 до 24 учеников. В сельских школах этот показатель значительно ниже — 12-14 человек на класс, тогда как в городских школах в среднем 23-26 учеников, но в некоторых случаях может достигать и 30 человек и более.

Наименьшая средняя наполняемость класса зафиксирована в Забайкальском крае — 13 человек, а в Оренбургской области — 17 человек. В Архангельской области и на Камчатке этот показатель составляет 18 человек, в Рязанской и Тамбовской, а также в Свердловской областях — 19, а в Вологодской — 20 человек. В Томской области среднее количество учеников в классе варьируется от 22 до 25.

В Ленинградской области учатся в среднем 24,8 ученика в классе, а в Санкт-Петербурге — 25-26 человек. В городе выделяют только два района, Красносельский и Приморский, где классы считаются переполненными, с численностью детей до 36 человек. Власти города активно строят новые школы в этих районах, чтобы уменьшить количество учеников в классах до 25-30 человек.

В Калининградской области средняя наполняемость класса составляет 26 человек. Однако в сельской местности этот показатель значительно ниже. Например, в Псковской области в городских школах в среднем 25 учеников в классе, а в сельских — до 14. В ХМАО в городах учатся 26 человек, а на селе — 13. В Смоленской области этот показатель составляет 25 человек в городах и 13 в сельской местности.