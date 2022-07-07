В Рязани задержали двух подозреваемых в краже прокатного самоката

В Рязани задержали двух подозреваемых в краже прокатного электросамоката.

Злоумышленников задержали сотрудники отдела МВД по Октябрьскому району Рязани. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении задержанных возбуждено по статье о краже, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Представитель фирмы по прокату электросамокатов в Рязани сообщил полиции, что в посёлке Соколовка с улицы пропал электросамокат.

Получив информацию о примерном месте нахождения похищенного, полицейские выехали на место и после опроса жильцов дома выяснили, что недавно двое местных жителей заносили в подъезд электросамокат.

Сотрудники полиции установили причастность к преступлению 33-летнего и 39-летнего рязанцев и изъяли похищенное.

Старший из задержанных ранее был судим за кражу, грабёж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Он провёл в местах лишения свободы свыше 8 лет.