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В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве

Анастасия Мериакри

В Рязани 9 мая встретили курсантов РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, принимавших участие в главном параде страны. Он состоялся в Москве на Красной площади. 

Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан. Расчёт курсантов прошёл по Первомайскому проспекту.

Участие будущих офицеров-десантников в главном параде страны — уже традиция. В Рязани их встречают с почетом. У монумента Победы им вручают памятные знаки.

В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.
В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан.

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