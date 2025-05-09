В Рязани встретили десантников, принимавших участие в параде в Москве

В Рязани 9 мая встретили курсантов РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, принимавших участие в главном параде страны. Он состоялся в Москве на Красной площади.
Поприветствовать десантников собрались представители органов власти, общественных организаций, сотни горожан. Расчёт курсантов прошёл по Первомайскому проспекту.
Участие будущих офицеров-десантников в главном параде страны — уже традиция. В Рязани их встречают с почетом. У монумента Победы им вручают памятные знаки.
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