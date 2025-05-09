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Общество

Рязанские десантники приняли участие в Параде Победы на Красной площади

Анастасия Мериакри

Рязанские десантники приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

Расчёт курсантов РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова возглавил полковник Олег Пономарев. В ходе трансляции было отмечено, что более 100 курсантов в парадном строю отмечены государственными наградами в ходе проведения спецоперации. Свыше 60 тысяч выпускников училища своим героизмом и мужеством ковали славу воздушно-десантных войск, более 200 из них стали героями Советского Союза и Российской Федерации.

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