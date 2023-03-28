Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани в апреле проведут 5 общегородских субботников

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Изображение от Freepik

В Рязани с 1 апреля стартует месячник по благоустройству города. Об этом говорили на рабочем совещании в мэрии, – пишет издательство «Пресса».

Распоряжение о начале традиционного весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города подписала Елена Сорокина. Субботники пройдут по плану 1, 8, 15, 22 и 29 апреля.

В ходе субботников будут убирать мусор с улиц, дворов, парков и скверов. Несанкционированные свалки ликвидируют, приведут в порядок памятники.

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