В Рязани в апреле проведут 5 общегородских субботников

В Рязани с 1 апреля стартует месячник по благоустройству города. Об этом говорили на рабочем совещании в мэрии, – пишет издательство «Пресса».

Распоряжение о начале традиционного весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города подписала Елена Сорокина. Субботники пройдут по плану 1, 8, 15, 22 и 29 апреля.

В ходе субботников будут убирать мусор с улиц, дворов, парков и скверов. Несанкционированные свалки ликвидируют, приведут в порядок памятники.