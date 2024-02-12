В Рязани суд приговорил Максима Иванкина к 24 годам колонии

В понедельник, 12 февраля, Рязанский областной суд признал Максима Иванкина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Иванкин с подельником, скрывавшиеся в Рязани, в апреле 2017 года заманили знакомых в лес у деревни Лопухи Рязанского района и убили, используя ножи и огнестрельное оружие.
Ранее обвинительный вердикт участнику террористического сообщества «Сеть»* (запрещено в РФ) вынесли присяжные заседатели.
* Запрещенная в России террористическая организация
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