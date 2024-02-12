Понедельник, 12 февраля, 2024

В Рязани суд приговорил Максима Иванкина к 24 годам колонии

Иванкин с подельником, скрывавшиеся в Рязани, в апреле 2017 года заманили знакомых в лес у деревни Лопухи Рязанского района и убили

Экс-директора холдинга Собчак Суханова приговорили к 7,5 годам колонии

Суханова признали виновным в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Магнитная буря начнётся 13 февраля

Эксперты лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю во вторник, 13 февраля. Прогноз опубликован на сайте учреждения.

На улице города Скопина заметили лису

По словам автора сообщения, лиса бегала по улице Зафабричной.

В Рязани суд приговорил Максима Иванкина к 24 годам колонии

Автор: 7info

Опубликовано

В понедельник, 12 февраля, Рязанский областной суд признал Максима Иванкина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Иванкин с подельником, скрывавшиеся в Рязани, в апреле 2017 года заманили знакомых в лес у деревни Лопухи Рязанского района и убили, используя ножи и огнестрельное оружие.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя путем частичного сложения наказаний с предыдущим приговором назначил Максиму Иванкину 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, — говорится в сообщении прокуратуры Рязанской области.

Ранее обвинительный вердикт участнику террористического сообщества «Сеть»* (запрещено в РФ) вынесли присяжные заседатели. 

* Запрещенная в России террористическая организация

- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Экс-директора холдинга Собчак Суханова приговорили к 7,5 годам колонии

Новости мира
Суханова признали виновным в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Магнитная буря начнётся 13 февраля

Новости мира
Эксперты лаборатории солнечной астрономии прогнозируют магнитную бурю во вторник, 13 февраля. Прогноз опубликован на сайте учреждения.

На улице города Скопина заметили лису

Новости Рязани
По словам автора сообщения, лиса бегала по улице Зафабричной.

Рогов сообщил о возможной провокации в районе Крымского полуострова

Новости мира
По мнению Рогова, на подготовку провокации может указывать возросшая активность авиации НАТО в Чёрном море.

Телеканал ТНТ покажет мелодраму «Бедные смеются, богатые плачут»

Новости мира
Сегодня в 21.00 на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Бедные смеются, богатые плачут» — мелодрамы о жизни и отношениях обитателей роскошного особняка на Рублевке