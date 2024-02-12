В Рязани суд приговорил Максима Иванкина к 24 годам колонии

В понедельник, 12 февраля, Рязанский областной суд признал Максима Иванкина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Иванкин с подельником, скрывавшиеся в Рязани, в апреле 2017 года заманили знакомых в лес у деревни Лопухи Рязанского района и убили, используя ножи и огнестрельное оружие.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя путем частичного сложения наказаний с предыдущим приговором назначил Максиму Иванкину 24 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, — говорится в сообщении прокуратуры Рязанской области.

Ранее обвинительный вердикт участнику террористического сообщества «Сеть»* (запрещено в РФ) вынесли присяжные заседатели.

* Запрещенная в России террористическая организация