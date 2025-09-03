В Рязани состоится VIII Международный форум древних городов

5 и 6 сентября Рязань станет центром притяжения для хранителей истории и культурных традиций. Здесь пройдет VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее». Мероприятие, организованное правительством Рязанской области при поддержке федеральных партнеров, соберет делегации из российских и зарубежных городов с многовековой, более чем 500-летней историей.

В фокусе форума этого года темы, приуроченные к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сохранение исторической памяти, преемственность поколений и взгляд в будущее станут основой для дискуссий на пленарных заседаниях и диалоговых площадках с участием ведущих экспертов в области истории, археологии, архитектуры и культуры.

Деловая программа развернется на площадках Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и областной библиотеки имени Горького. Участники обсудят роль древних городов в укреплении ценностей, поиск решений для развития территорий, вопросы инвестиций и сохранения идентичности.

Особое место в рамках форума займет масштабный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», который в этом году охватывает 15 городов страны. 5 сентября на Лыбедском бульваре для рязанцев и гостей города выступят популярные артисты: певица Влада MIRAVI и группа «ПослеZавтра». А хедлайнером заключительного дня станет народная артистка России Лариса Долина.

Культурная программа обещает быть насыщенной: помимо концертов, гостей ждут мастер-классы, ремесленные площадки, маркет локальных брендов и гастрономические пространства. Своим творчеством зрителей также порадуют творческие коллективы из Рязани, Белгорода, Донбасса и Севастополя.

Форум не ограничится культурными событиями. В его рамках запланированы значимые социальные инициативы. Рязань представит свой успешный губернаторский проект «Активное долголетие Здоровая Рязань», а также состоится День многодетных семей, где отметят достижения рязанцев.

Ожидается, что форум станет площадкой не только для диалога, но и источником вдохновения для его участников. Как отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова:

«Конечно же, я уверена, что наши гости вольются в мероприятия форума древних городов, оценят нашу заботу о сохранении нашего великого города, который праздновал буквально на прошлой неделе свое 930-летие, и тоже были гости. И уверена, что именно сейчас тоже интересная программа их вдохновит на дальнейшую работу в этом направлении».

