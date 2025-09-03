Среда, 3 сентября, 2025
17.2 C
Рязань
Культура и события

В Рязани состоится VIII Международный форум древних городов

7info7

5 и 6 сентября Рязань станет центром притяжения для хранителей истории и культурных традиций. Здесь пройдет VIII Международный форум древних городов «Память. Традиции. Будущее». Мероприятие, организованное правительством Рязанской области при поддержке федеральных партнеров, соберет делегации из российских и зарубежных городов с многовековой, более чем 500-летней историей.

В фокусе форума этого года темы, приуроченные к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сохранение исторической памяти, преемственность поколений и взгляд в будущее станут основой для дискуссий на пленарных заседаниях и диалоговых площадках с участием ведущих экспертов в области истории, археологии, архитектуры и культуры.

Деловая программа развернется на площадках Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и областной библиотеки имени Горького. Участники обсудят роль древних городов в укреплении ценностей, поиск решений для развития территорий, вопросы инвестиций и сохранения идентичности.

Особое место в рамках форума займет масштабный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию», который в этом году охватывает 15 городов страны. 5 сентября на Лыбедском бульваре для рязанцев и гостей города выступят популярные артисты: певица Влада MIRAVI и группа «ПослеZавтра». А хедлайнером заключительного дня станет народная артистка России Лариса Долина.

Культурная программа обещает быть насыщенной: помимо концертов, гостей ждут мастер-классы, ремесленные площадки, маркет локальных брендов и гастрономические пространства. Своим творчеством зрителей также порадуют творческие коллективы из Рязани, Белгорода, Донбасса и Севастополя.

Форум не ограничится культурными событиями. В его рамках запланированы значимые социальные инициативы. Рязань представит свой успешный губернаторский проект «Активное долголетие Здоровая Рязань», а также состоится День многодетных семей, где отметят достижения рязанцев.

Ожидается, что форум станет площадкой не только для диалога, но и источником вдохновения для его участников. Как отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова:

«Конечно же, я уверена, что наши гости вольются в мероприятия форума древних городов, оценят нашу заботу о сохранении нашего великого города, который праздновал буквально на прошлой неделе свое 930-летие, и тоже были гости. И уверена, что именно сейчас тоже интересная программа их вдохновит на дальнейшую работу в этом направлении».

Возрастное ограничение 0+

В Рязани состоится VIII Международный форум древних городов 5 и 6 сентября Рязань станет центром притяжения для хранителей истории и культурных традиций.

Самые читаемые материалы

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости России

Российская ракета прилетела на украинский завод, «в котором было много военных»

Под удар попали серьёзные военные, не исключено, что из Европы.
Новости мира

На западе нашли виновного в срыве мирных планов Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, на которую многие возлагали большие надежды, пока не принесла ощутимых результатов по урегулированию конфликта на Украине.

Последние новости

Религия

Игумен Лука объяснил, можно ли бить жену «ради христианского наставления»

«Не понимает по-хорошему» – сетует автор вопроса.
Новости России

Священник предупредил об опасности напрасных клятв Богу 

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре, рекомендовал избегать клятвенных обещаний в повседневной жизни.
Новости России

В Новокузнецке мужчина зарезал сотрудницу кафе 

РЕН ТВ опубликовал видеозапись с агрессивным мужчиной.
Новости России

Продюсер назвал сумму, которую заработали авторы хита «Третье сентября»

Композиция предназначалась для другого исполнителя, но в итоге попала к Шуфутинскому. Ее аранжировщиком выступил Евгений Кобылянский.
Интересное

Сценарий Третьей мировой войны от Жириновского: удар по Ирану, мобилизация НАТО, Украины не будет

Легендарный политик-провидиц детально описывал, как начнётся глобальный мировой конфликт.
Новости России

Генерал назвал супероружие, способное разнести подземные учебные центры ВСУ

Липовой подчеркнул, что у российской армии имеется достаточно боеприпасов, как авиационных, так и ракетных, для поражения объектов, расположенных на глубине до 100 метров и более.
Культура и события

Художница рассказала, как восстанавливала панно в подземном переходе у «Барса» в Рязани

На них было много повреждений: отверстия от шурупов и саморезов, сколы и надписи красками.
Культура и события

В Рязани пройдет VIII фестиваль урожая «Спожинки»

6 сентября с 9:00 до 15:00 на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева (ул. Костычева, 1) пройдет VIII региональный фестиваль «Праздник урожая «Спожинки».