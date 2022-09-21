В Рязани состоится награждение по итогам благотворительной премии «Березка»

20 сентября в Рязани состоялось обсуждение предстоящего награждения по итогам благотворительной премии «Березка». Этот проект вырос из премии «Человек и семья года». Её основателями являются Продюсерский Евразийский Союз Бизнеса и Красоты, фонд «Мамино сердце» совместно с конкурсами Smart Qween, Миссис Мира, Мисс и Миссис Земля, Мини-мисс, мисс и Миссис Великая Русь.

В проекте принимают участие Всероссийские бизнес-проекты, в частности, «Сверхновая» от ООО «РМГ Сервис», ПАО «МТС», а также бизнес-сообщество «Нежный бизнес».

Учредители премии выберут финалистов из России и дружественных стран по блокам «Человек года», «Семья года» и «Ребенок года» по различным номинациям: бизнес, наука, образование, искусство, меценатство, туризм, юриспруденция и другие.

Гостями церемонии награждения станут почетные номинанты из других регионов и успешные деятельности культуры, спорта и бизнеса.