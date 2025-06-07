В Рязани собираются разбить сквер на пересечении улиц Маяковского и Свободы

Власти Рязани рассматривают возможность создания сквера на пересечении улиц Маяковского и Свободы. Об этом написал в телеграм-канале глава городской администрации Виталий Артёмов.

По словам мэра, заросшую территорию нужно привести в порядок.

Сейчас уже убраны кусты, территорию расчищают под сквер. Артёмов поручил разработать эскиз будущего места отдыха с пешеходными дорожками, лавочками, освещением. Также планируется дополнительное озеленения.

В текущем году проведут подготовительные работы, с следующем завершат обустройство сквера. Один из вариантов финансирования проекта — участие в реализации местных инициатив.