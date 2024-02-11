Воскресенье, 11 февраля, 2024
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В Рязани собираются модернизировать школьные бассейны

7info
Фото: Роман Калинин ВК
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В Рязани попытаются сохранить и модернизировать школьные бассейны. Об этом на странице ВКонтакте сообщил депутат гордумы, ректор РязГМУ Роман Калинин.

По словам Калинина, российское здравоохранение стремится в первую очередь к профилактике заболеваний. Здоровье людей нужно укреплять с детства, этому вопросу в Рязани уделяют особое внимание.

Школьные бассейны могут сыграть свою роль в профилактике заболеваний. Правда, в Рязани их работает не так много. Один из них — в школе № 69.

Калинин посетил учебное заведение вместе с коллегами-депутатами.

— Постараемся найти возможности для модернизации системы очистки и приведения её к автоматизации, — написал он по итогам визита. — Важно, чтобы родители были спокойны за здоровье своих детей, а юные рязанцы приобщались к здоровому образу жизни!

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