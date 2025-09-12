Пятница, 12 сентября, 2025
12.1 C
Рязань
Медицина

В Рязани скорая помощь спасла жизнь 13-летней девочке с менингитом 

Алексей Самохин

В Рязани врачи скорой помощи спасли тринадцатилетнюю девочку, у которой менингит развился буквально на глазах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Её мама, Анна, вспоминает: всё началось с температуры. Ничего необычного — подумала она. Простуда, ОРВИ, бывает. Дала ребёнку жаропонижающее… и поняла: что-то пошло не так. Лекарство не действовало. Состояние ухудшалось с пугающей скоростью. А потом на теле появилась сыпь — и тут Анна не стала гадать, не стала ждать «авось пройдёт». Вызвала скорую помощь.

На вызов примчались врач Артём Платонов и фельдшер Елизавета Брусенцева. Времени на раскачку не было — от первых симптомов до критического состояния прошло меньше 24 часов. Медики сразу заподозрили менингит. И не ошиблись: диагноз подтвердился уже в стационаре.

«О своих переживаниях говорить не буду, — говорит Анна. — Любая мама, чей ребёнок в опасности, меня поймёт». И добавляет: «Но скорая успела. Вовремя. По дороге в больницу врач делал всё необходимое — буквально боролся за её жизнь. И победил».

Анна от всей души благодарит не только Артёма и Елизавету, но и водителя бригады — Павла Кожина. Потому что в таких ситуациях важна каждая деталь: и точный диагноз, и чёткие действия, и скорость приезда, и умение доехать без потерь.

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости мира

Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
Новости России

«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину

Последние новости

Общество

Юрист Хаминский рассказал, как можно уволиться без отработки двух недель 

По общему правилу, установленному Трудовым кодексом РФ, сотрудник обязан предупредить работодателя об увольнении не менее чем за две недели и отработать этот срок
Армия и СВО

Масштабные учения Росгвардии прошли в Рязанской области

В ходе учения росгвардейцы отработали тактические приёмы, методы и способы ведения боевых действий, а также ликвидации диверсионно-разведывательных групп 
Новости России

Маргарита Симоньян рассказала о болях после перенесённой операции 

На своей странице Симоньян поблагодарила подписчиков за поддержку.
Происшествия

Угроза атаки БПЛА действовала в Рязанской области ночью 12 сентября

В ночь на 12 сентября в Рязани и области объявлялась угроза атаки вражеских БПЛА. Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС в 02:12.
Новости Касимова

Стены усыпальницы хана нашли на раскопках в Касимове 

В городе работают учёные из Казани. Археологи 11 сентября обнаружили стены текие (усыпальницы) одного из касимовских ханов.
Новости России

Баку совершил ошибку с Россией и теперь расплачивается — «Царьград»

На фоне успехов России в СВО Баку «дали задание обострить отношения с Москвой», так как капиталы азербайджанской элиты находятся на Западе, прежде всего в британских банках.
Власть и политика

Мэр Рязани Виталий Артёмов проверил готовность города к выборам в облдуму

Для стабильной работы участков приняты меры по энергоснабжению помещений. Также установлено видеонаблюдение.
Новости России

«Яндекс Go» запустил тестовую аренду автомобилей BelkaCar

По информации BelkaCar, теперь арендовать машины сервиса можно через приложения «Яндекс Go» и «Яндекс Драйв».