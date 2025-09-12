В Рязани врачи скорой помощи спасли тринадцатилетнюю девочку, у которой менингит развился буквально на глазах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Её мама, Анна, вспоминает: всё началось с температуры. Ничего необычного — подумала она. Простуда, ОРВИ, бывает. Дала ребёнку жаропонижающее… и поняла: что-то пошло не так. Лекарство не действовало. Состояние ухудшалось с пугающей скоростью. А потом на теле появилась сыпь — и тут Анна не стала гадать, не стала ждать «авось пройдёт». Вызвала скорую помощь.

На вызов примчались врач Артём Платонов и фельдшер Елизавета Брусенцева. Времени на раскачку не было — от первых симптомов до критического состояния прошло меньше 24 часов. Медики сразу заподозрили менингит. И не ошиблись: диагноз подтвердился уже в стационаре.

«О своих переживаниях говорить не буду, — говорит Анна. — Любая мама, чей ребёнок в опасности, меня поймёт». И добавляет: «Но скорая успела. Вовремя. По дороге в больницу врач делал всё необходимое — буквально боролся за её жизнь. И победил».

Анна от всей души благодарит не только Артёма и Елизавету, но и водителя бригады — Павла Кожина. Потому что в таких ситуациях важна каждая деталь: и точный диагноз, и чёткие действия, и скорость приезда, и умение доехать без потерь.