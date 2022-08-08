В Рязани прошли соревнования по стрельбе, посвящённые памяти Виктора Миронова

В субботу, 6 августа, на стрелковом стенде Рязанского областного общества охотников и рыболовов прошли соревнования «Кубок Миронова Виктора Ивановича».

Состязания посвятили памяти Виктора Миронова — основателя стрелкового спорта в Рязанской области, ушедшего из жизни 30 мая 2022 года.

Виктор Иванович Миронов — полковник ВДВ, ветеран Афганистана, эксперт по гончим 2-й категории, охотник с полувековым стажем, Мастер спорта СССР по стендовой стрельбе, Почетный член Росохотрыболовсоюза, Почетный член Рязанского областного общества охотников и рыболовов (РОООиР), основатель и заведующий стрелково-охотничьим стендом РОООиР, много лет возглавлял сборную Рязанской области по стендовой стрельбе.

На турнире в качестве почётного гостя присутствовала вдова Виктора Миронова Александра Ивановна.

Всего за победу в разных номинациях боролись 28 участников. Стрелки состязались в нескольких дисциплинах — скит, трап, спортинг.

Отметим, что стрелковый стенд РОООиР — единственная площадка в Рязанской области, где можно заниматься всеми дисциплинами, связанными со спортивной стрельбой. Кроме того, отточить навыки стрельбы могут и охотники. На стенде оборудованы четыре площадки, всех желающих пострелять ждут с 9 часов утра ежедневно, кроме понедельника и вторника. Вся информация в группе ВКонтакте.

Среди спортсменов-мужчин присутствовали и девушки. Мнение о том, что охота и стрельба мужские виды — оказалось всего лишь мифом. Одна из них — Мария Пронина.

Главным судьё соревнования стал прославленный рязанский спортсмен Виталий Витальевич Румбешта, его сын Вадим судил одну из площадок.

Победителям и призёры состязаний получили награды и памятные кубки. Награждали в различных категориях:

спортсмены:

Роман Матюхин Алексей Обойшев Ярослав Безрядин

любители:

Вячеслав Карев Антон Сухоруков Александр Камнев.

охотники:

Сергей Мирошин Олеся Сергеева Дмитрий Игнатенков.

Кубок победителя в общем зачёте достался Роману Матюхину, набравшему 83 очка.

Свой приз учредило РИА «7 новостей», ставшее информационным партнёром соревнований. Пряник ручной работы с логотипом агентства достался Антону Сухорукову. В его сериях было наибольшее количество семёрок.

Организаторы соревнований выразили благодарность руководителю Рязанского областного общества охотников и рыболовов Владимиру Буянову и его заместителю Константину Куценко.