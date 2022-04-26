В Рязани прошёл вечер памяти Надежды Чумаковой

Вечер памяти Надежды Николаевны Чумаковой состоялся в библиотеке имени Горького в преддверии дня ее рождения. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

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В мероприятии приняли участие директор библиотеки Наталья Гришина, представители общественности, молодежь, а также депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Володин. Звучали воспоминания о Надежде Николаевне, рассказы о совместной работе.

— Надежда Николаевна на профессиональном пути реализовала себя стопроцентно, — сказал Дмитрий Володин. — Помимо всего прочего, она нашла баланс между развитием областного центра и сохранением исторического облика города, а интересы Рязани всегда ставила выше личных.

Надежда Николаевна Чумакова (1923 — 2006) — Почетный гражданин города Рязани, с 1963 по 1986 гг. занимала должность председателя Рязанского горисполкома. Она внесла огромный вклад в развитие города. За годы её работы на этом посту построены 5 млн. квадратных метров жилья, мост через Оку, десятки школ, несколько больниц, Центральный спортивный комплекс на 27 тыс. мест, здание Рязанского областного театра кукол, центральный универмаг «Барс», гостиницы «Москва» и «Ловеч», цирк, здания Дома быта, автовокзала «Центральный», почтамта на ул. Почтовой, музыкального училища, кинотеатры «Ока», «Москва», «Октябрь».