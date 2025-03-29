В Рязани прошёл первый весенний городской субботник

В Рязани прошел первый городской субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В уборке приняли участие более 300 человек. Среди них — работники муниципальных предприятий, организаций всех форм собственности, сотрудники администрации, социальной сферы, активисты ТОС.

Уборка была организована на следующих общественных территориях: сквер за Домом офицеров; зеленая зона между д. 1а, д. 34 к.1, д. 34 к.2 по ул. Предзаводской и 12 поликлиникой; зеленая зона от разворотного круга до д. 30 по Ряжскому шоссе; зеленая зона ул. Медицинская от ул. Октябрьская до ул. Магистральная; зеленая зона между д. 7 и д. 9 по ул. Культуры; зеленая зона от ул. Шевченко д. 48/30 до ул. 5-я Линия д. 29 к.1; зеленая зона от д. 41 к.2 по ул. Высоковольтная до д. 78 по ул. Шевченко; участок от ул. Кальная, д. 38 до д. 42 по ул. Кальная; участок от д. 19 по ул. Костычева вдоль дороги на Мервинское кладбище, ул. Костычева до школы интерната 26; дорога к ГАУ РО «Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр Сосновый Бор».

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Всего в этот день силами участников субботника было убрано 185 кубометров различного мусора, 56 кубометров древесных отходов, 38 кубометров сухой листвы.

Следующий общегородской субботник запланирован на 5 апреля. К участию в работах по благоустройству и санитарной очистке приглашаются все предприятия, организации всех форм собственности, учреждения и жители города.