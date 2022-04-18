5.8 C
Рязань
Понедельник, 18 апреля, 2022

В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»

spot_img
На главнуюНовости РязаниКультура

В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»

7info

В минувший уик-энд после небольшого перерыва в Рязани прошёл традиционный фестиваль современного танца «Чёрный кот». По данным пресс-службы регионального правительства, в нём приняли участие более 30 танцевальных коллективов.

- Реклама -

На сцену Дворца молодёжи выходили танцоры из Рязани и Рязанской области, Калуги, Москвы, Курска, других городов.

Конкурсная программа включала в себя 5 номинаций: «Клубный танец», «Рок-н-ролл», «Слоу», «Фолк», «Фристайл».

Победителями в своих номинациях стали танцевальные рязанские коллективы «20.13», «Танграм» и «Жемчужинки», а также «Дис-танцы-я» из Калуги.

- Реклама -

Гран-при фестиваля получил коллектив «Огни» (Шацк, Рязанская область), а специальный приз оргкомитета — «20.13» (Рязань).

В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»
В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»
В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»
В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»
В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»
В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»
В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»
В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статья18 апреля без холодной воды в Рязани остались ещё четыре улицы
Комментарии для сайта Cackle