В Рязани прошёл фестиваль танца «Черный кот-2022»

В минувший уик-энд после небольшого перерыва в Рязани прошёл традиционный фестиваль современного танца «Чёрный кот». По данным пресс-службы регионального правительства, в нём приняли участие более 30 танцевальных коллективов.

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На сцену Дворца молодёжи выходили танцоры из Рязани и Рязанской области, Калуги, Москвы, Курска, других городов.

Конкурсная программа включала в себя 5 номинаций: «Клубный танец», «Рок-н-ролл», «Слоу», «Фолк», «Фристайл».

Победителями в своих номинациях стали танцевальные рязанские коллективы «20.13», «Танграм» и «Жемчужинки», а также «Дис-танцы-я» из Калуги.

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Гран-при фестиваля получил коллектив «Огни» (Шацк, Рязанская область), а специальный приз оргкомитета — «20.13» (Рязань).