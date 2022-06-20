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Понедельник, 20 июня, 2022

В Рязани пройдёт круглый стол по созданию автомобильного пространства

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В Рязани пройдёт круглый стол по созданию автомобильного пространства

22 июня в Рязани пройдёт круглый стол на тему создания общественного автомобильного пространства. Его проведение инициировали представители сообщества «Подслушано у водителей Рязани».

Место проведения круглого стола – «Точка кипения», время начала – 19.00. Как уточнил руководитель сообщества Георгий Парублев, участие в круглом столе примут представители ГИБДД, правительства Рязанской области, горадминистрации, депутаты. Он добавил, что на встрече будет определяться общий вектор движения и коммуникации.

Для участия во встрече нужно пройти регистрацию (доступна по ссылке) или сообщить о желании присутствовать администратору паблика или в личные сообщения группы.  

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