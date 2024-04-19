В Рязани пройдёт ярмарка «Сад-огород»

В субботу 20 апреля в Рязани на территории «Управления Рязанского троллейбуса» (ул. Дзержинского, д. 21) откроется тематическая ярмарка «Сад-огород», где будут продавать саженцы, семена, луковичные, рассаду. Об этом сообщил Минсельхоз Рязанской области.

Время работы ярмарки:

· со вторника по пятницу — с 10 до 17 часов;

· по субботам (20, 27 апреля, 4 и 11 мая) — с 8 до 14 часов;

· понедельник, воскресенье — выходные дни.

Ярмарка будет работать в течение трёх недель, по 11 мая включительно.

Посадочный материал представят 20 юридических и физических лиц, занимающиеся садоводством и огородничеством. В числе участников — крупное садоводческое агропредприятие «Авангард» Рязанского района, ассортимент саженцев размещён здесь.

Для участия юридических и физических лиц в качестве продавца обязательна предварительная регистрация в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, заявки принимаются по телефону (4912) 21-08-90 со вторника по пятницу с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов). Незарегистрированные лица к участию не допускаются.

Тематическая ярмарка «Сад-огород» проводится в третий раз, с 2022 года.