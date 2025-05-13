В Рязани проходят гастроли Мичуринского драматического театра

С 13 по 16 мая в Рязанскую область с обменными гастролями приехал коллектив Мичуринского драматического театра. Для посещения спектаклей, которые пройдут на сцене Рязанского театра драмы, рязанцы смогут воспользоваться программой «Пушкинская карта», она реализуется в регионе в рамках национального проекта «Семья».

13 мая зрители увидят в исполнении мичуринской труппы новое прочтение классической комедии М. Старицкого «За двумя зайцами» (16+). Социальная драма «Отцы и дети» (12+) по роману И. Тургенева будет показана на следующий вечер. Спектакль-погружение «Дуры мы, дуры!» (16+) по комедийной пьесе Д. Салимзянова состоится 15 мая. Завершит гастроли одна из поздних пьес А. Островского «Богатые невесты» (16+), спектакль состоится 16 мая.

Одновременно с 13 по 16 мая коллектив Рязанского драмтеатра выступит на сцене в Мичуринске. Состоятся спектакли «Царевна-лягушка» (0+), «Дорогая, мы не одни!» (16+), «История любви» (12+), «Женитьба» (12+) и «Час тишины» (16+).