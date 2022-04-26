В Рязани проходит всероссийская акция «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»

В преддверии майских праздников Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области проходит информационную акцию «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах». Всероссийская акция проходит по всей стране в один день — 27 апреля 2021 года.

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Целями проведения акции является консультативная и практическая помощь гражданам по вопросам принимаемых мер поддержки сторон исполнительного производства, информационной безопасности, а также получение информации о наличии задолженности и и своевременного ее погашения с помощью электронных сервисов ФССП России «Банк данных исполнительных производств», «Цифровое исполнительное производство», а также приложения для смартфонов «ФССП».

Более того, в рамках проводимой акции, судебные приставы разъясняют положения действующего законодательства об исполнительном производстве, порядок пользования банком данных. Должностные лица расскажут о сервисе «Цифровое исполнительное производство»: предоставлении информации о ходе исполнительного производства, подаче заявлений, ходатайств, объяснений, и прочих документов по исполнительному производству с помощью портала «Госуслуги», а также способах оплаты имеющейся задолженности.

Жители региона могут проверить себя и своих близких на наличие неоплаченных долгов. Кроме того, граждане смогут получить консультации по вопросам, относящимся к деятельности Службы судебных приставов.

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В рамках акции на площадках МФЦ, расположенных в г. Рязань по адресам: ул. Почтовая 61 и ул. Каширина 1, с 09:00 до 13:00 граждане и гости области могут получить информацию об имеющихся на исполнении в отделах судебных приставов по Рязанской области исполнительных производствах.

Помимо этого, с 09:00 до 13:00 судебные приставы будут вести прием граждан на базе юридической клиники РГУ им.С.А. Есенина, расположенной по адресу: г. Рязань, ул. Семинарская 15.

УФССП России по Рязанской области рекомендует не ждать применения мер принудительного взыскания или визита судебных приставов, а самостоятельно узнавать о своих задолженностях на официальном сайте Управления в разделе «Сервисы» — «Банк данных исполнительных производств» и на портале «Госуслуги», своевременно оплачивать образовавшуюся задолженность.