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Воскресенье, 13 февраля, 2022

В Рязани попали на видео мужчины, ищущие «закладку»

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В Рязани попали на видео мужчины, ищущие «закладку»

7info
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Двое мужчин, ищущих в снегу «закладку», попали на видео. Запись опубликовала группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

— Местный житель заснял процесс раскопки снега «кладоискателями». Ролик снят на улице Ленинского Комсомола, 91, — сообщает автор поста.

Молодые люди искали наркотики, спрятанные нелегальным продавцом.

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