В Рязани планируют частично поднять реку Лыбедь. Об этом сообщает Павел Малков в своем телеграм-канале.

Планируют поднять часть реки для создания пешеходного проспекта от Кремля до ЦПКиО.

«Изучаем возможность частично поднять реку Лыбедь на поверхность на тех участках маршрута, которые предстоит обновить», — написал Павел Малков.

В Рязани появится подземный тоннель, соединяющий центр города с Центральным парком культуры и отдыха. Переход планируется строить под железнодорожными путями. Тоннель позволит рязанцам и гостям города удобно добираться до ЦПКиО по Лыбедскому бульвару. Тоннель станет частью Большого пешеходного маршрута Рязани.

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Напомним, Лыбедский бульвар в Рязани включен в реестр лучших практик страны.