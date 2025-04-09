В Рязани планируют частично поднять реку Лыбедь. Об этом сообщает Павел Малков в своем телеграм-канале.
Планируют поднять часть реки для создания пешеходного проспекта от Кремля до ЦПКиО.
В Рязани появится подземный тоннель, соединяющий центр города с Центральным парком культуры и отдыха. Переход планируется строить под железнодорожными путями. Тоннель позволит рязанцам и гостям города удобно добираться до ЦПКиО по Лыбедскому бульвару. Тоннель станет частью Большого пешеходного маршрута Рязани.
Напомним, Лыбедский бульвар в Рязани включен в реестр лучших практик страны.