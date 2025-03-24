Тоннель, соединяющий центр города с ЦПКиО, появится в Рязани

В Рязани появится подземный тоннель, соединяющий центр города с Центральным парком культуры и отдыха. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время отчёта перед депутатами облдумы 24 марта.
Глава региона отметил, что переход планируется строить под железнодорожными путями. Тоннель позволит рязанцам и гостям города удобно добираться до ЦПКиО по Лыбедскому бульвару. Проект тоннеля находится в разработке.
Тоннель станет частью Большого пешеходного маршрута Рязани. Протяженность маршрута более 13 километров. Он пройдет по наиболее значимым с культурной и исторической точки зрения территориям города, в их числе Торговый городок, Лесопарк, Рязанский Кремль, Лыбедский бульвар, ЦПКиО.