Тоннель, соединяющий центр города с ЦПКиО, появится в Рязани

В Рязани появится подземный тоннель, соединяющий центр города с Центральным парком культуры и отдыха. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время отчёта перед депутатами облдумы 24 марта.

Глава региона отметил, что переход планируется строить под железнодорожными путями. Тоннель позволит рязанцам и гостям города удобно добираться до ЦПКиО по Лыбедскому бульвару. Проект тоннеля находится в разработке.

«Предстоит построить подземный переход, чтобы по Лыбедскому бульвару можно было попасть в Центральный парк культуры и отдыха. Уже есть договорённость с РЖД», — сказал Павел Малков.

Тоннель станет частью Большого пешеходного маршрута Рязани. Протяженность маршрута более 13 километров. Он пройдет по наиболее значимым с культурной и исторической точки зрения территориям города, в их числе Торговый городок, Лесопарк, Рязанский Кремль, Лыбедский бульвар, ЦПКиО.