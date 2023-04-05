Малков представил Мишустину большой пешеходный маршрут по Рязани

Губернатор Павел Малков представил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, который посетил регион с рабочей поездкой, комплексный план благоустройства общественно-культурных пространств города Рязани.
Презентация проекта прошла при участии Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрея Макарова, заместителя Министра финансов Российской Федерации Павла Кадочникова.
Губернатор Павел Малков поблагодарил Премьер-министра России Михаила Мишустина и федеральное Правительство за поддержку Рязанской области в вопросах формирования комфортной городской среды, строительства и восстановления важных для региона объектов, в том числе реконструкции архитектурных памятников Рязанского Кремля и возведении нового здания музея.
Губернатор представил проект по созданию Большого пешеходного маршрута в Рязани протяженностью более 13 километров. Он пройдет по наиболее значимым с культурной и исторической точки зрения территориям города, в числе которых Торговый городок, Лесопарк, Рязанский Кремль, Лыбедский бульвар, ЦПКиО. В целом, будет задействовано пространство площадью 286 гектаров. Отдельные части маршрута уже благоустраиваются. «Это проект, который объединяет не только город, но и людей. Участвует федеральный бюджет, региональный бюджет. Бизнес активно включился, жители, общественники, спортсмены, молодежь», – сказал глава региона.
Губернатор обратился к Председателю Правительства РФ с просьбой об оказании финансовой поддержки в реконструкции Кремлевского сквера. По словам Михаила Мишустина, необходимая региону помощь в этом вопросе будет оказана: «Все, что сможем, сделаем. Соответствующие поручения дам Министру финансов РФ». Он также отметил, что содействие будет оказано со стороны председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова.Председатель Правительства РФ отметил большую вовлеченность Губернатора Рязанской области в работу по развитию региона, в том числе созданию комфортной городской среды.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram