Малков представил Мишустину большой пешеходный маршрут по Рязани

Губернатор Павел Малков представил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, который посетил регион с рабочей поездкой, комплексный план благоустройства общественно-культурных пространств города Рязани.

Презентация проекта прошла при участии Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам Андрея Макарова, заместителя Министра финансов Российской Федерации Павла Кадочникова.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Премьер-министра России Михаила Мишустина и федеральное Правительство за поддержку Рязанской области в вопросах формирования комфортной городской среды, строительства и восстановления важных для региона объектов, в том числе реконструкции архитектурных памятников Рязанского Кремля и возведении нового здания музея.

«Вы поддержали предложение по благоустройству Нижнего городского сада. Это парк в самом центре города, в нем находится филармония, областной художественный музей, Центр народного творчества. Сейчас этот парк в очень запущенном состоянии. Как обещал, мы разработали проект, и в этом году приступим к реализации. Спасибо большое за поддержку, – сказал Павел Малков.– Также мы победили в федеральном конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов. В этом году получим больше 200 млн. на навигацию, малые архитектурные формы и в целом приведение к единому стилю центральной части Рязани. Будем серьезно заниматься, в том числе будем работать с бизнесом, чтобы центр стал красивым».

Губернатор представил проект по созданию Большого пешеходного маршрута в Рязани протяженностью более 13 километров. Он пройдет по наиболее значимым с культурной и исторической точки зрения территориям города, в числе которых Торговый городок, Лесопарк, Рязанский Кремль, Лыбедский бульвар, ЦПКиО. В целом, будет задействовано пространство площадью 286 гектаров. Отдельные части маршрута уже благоустраиваются. «Это проект, который объединяет не только город, но и людей. Участвует федеральный бюджет, региональный бюджет. Бизнес активно включился, жители, общественники, спортсмены, молодежь», – сказал глава региона.

Губернатор обратился к Председателю Правительства РФ с просьбой об оказании финансовой поддержки в реконструкции Кремлевского сквера. По словам Михаила Мишустина, необходимая региону помощь в этом вопросе будет оказана: «Все, что сможем, сделаем. Соответствующие поручения дам Министру финансов РФ». Он также отметил, что содействие будет оказано со стороны председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова.Председатель Правительства РФ отметил большую вовлеченность Губернатора Рязанской области в работу по развитию региона, в том числе созданию комфортной городской среды.

«Здорово, что вы так с душой говорите о каждом объекте, о планах по созданию новых городских пространств. Когда Губернатор вовлечен в процесс, собирает обратную связь от людей, о которой особо говорит Президент РФ, все обязательно получится», – подчеркнул Михаил Мишустин.