Лыбедский бульвар в Рязани включен в реестр лучших практик страны

Министерство строительства и ЖКХ России включило территорию Лыбедского бульвара в Рязани в число 48 лучших проектов благоустройства страны за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего на конкурс было подано 396 заявок из 88 регионов.

При выборе проектов учитывалось качество реализации, социальный и экономический эффект, инновационность и востребованность предлагаемых решений у жителей.

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Благоустройство охватило участок от улицы Горького до стадиона «Спартак». Здесь были проведены:

ремонт пешеходной сети,

установка нового освещения,

масштабное озеленение,

обустройство детских и спортивных площадок,

строительство скейт-парка и памп-трека.

В результате проведённых работ Лыбедский бульвар стал полноценным общественным пространством и важной частью пешеходного маршрута в центре Рязани.