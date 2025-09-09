В Рязани отремонтируют 38 и заменят 4 электронных табло в 2025 году

В Рязани в 2025 году отремонтируют 38 и заменят 4 электронных табло прибытия общественного транспорта. Об этом глава администрации города Виталий Артемов сообщил на еженедельном заседании Правительства 9 сентября.

Отвечая на вопрос губернатора Рязанской области Павла Малкова, который взят из социальных сетей, Виталий Артемов сообщил, что будут отремонтированы электронные табло на основных остановках в центре Рязани.

«На сегодняшний день в Рязани 109 табло. Устанавливались они в 2010 – 2013 годах, большинство из них морально устарели, а некоторые пришли в негодность. В этом году по плану отремонтируем 38 и заменим 4 электронных табло, в том числе на ул. Новоселов. Работы планируем завершить до 1 декабря», – рассказал Виталий Артёмов.

Ремонт электронных табло проведут на остановках: «Таможня», «улица Вокзальная», «Гостиница «Первомайская», «Площадь Ленина», «Цирк». Кроме того, будут отремонтированы объекты в микрорайонах – на остановках «Касимовское шоссе», «Кинотеатр «Октябрь» в Песочне, «Школа» в Канищеве и т.д.

Ранее от рязанцев поступали жалобы на поломку электронных информационных дисплеев.

Как сообщает администрация Рязани, на ремонт 38 электронных табло выделено 1,6 млн рублей. Соответствующая заявка на проведение аукциона для определения подрядной организации размещена на сайте госзакупок.