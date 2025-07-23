На ремонт 38 электронных табло в Рязани выделено 1,6 млн рублей

В Рязани отремонтируют 38 электронных табло. Об этом сообщает администрация города.

На эти цели выделено 1,6 млн. рублей. Соответствующая заявка на проведение аукциона для определения подрядной организации размещена на сайте госзакупок.

Электронные табло будут отремонтированы на остановках общественного транспорта: «Таможня», «ул. Вокзальная», «Гостиница «Первомайская», «Пл. Ленина», «Цирк», «Касимовское шоссе», «Кинотеатр «Октябрь», «Школа» (Канищево) и других. Провести ремонтные работы планируется до 1 декабря.