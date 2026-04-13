Рязанский завод оштрафован за выпуск опасной молочной продукции

10 апреля 2026 года решением Арбитражного суда Рязанской области ООО «ОптТорг» было признано виновным в совершении административного правонарушения. Предприятие, расположенное в Клепиковском муниципальном округе, оштрафовано по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор).

Поводом для разбирательства послужила внеплановая проверка, проведённая Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в феврале 2026 года. Инспекторы пришли на завод в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований технических регламентов, а именно:

Отсутствие полного лабораторного контроля: выпускаемая в обращение молочная продукция не подвергалась лабораторным исследованиям в объёме, предусмотренном программой производственного контроля.

Недостоверные документы: установлен факт оформления ветеринарных сопроводительных документов с недостоверными данными о содержании молочного жира в продукции.

По результатам проверки в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, который направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Суд признал вину предприятия и назначил штраф.

В настоящее время ООО «ОптТорг» выдано повторное предписание об устранении выявленных нарушений. Контроль за его исполнением возложен на Управление Россельхознадзора.