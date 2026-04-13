Фото: соцсети
Общество

Актриса Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах

Анастасия Мериакри
Австралийская актриса и модель Руби Роуз выступила с серьёзными обвинениями в адрес американской певицы Кэти Перри. В своём аккаунте в социальной сети Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Роуз заявила, что более 20 лет назад стала жертвой сексуальных домогательств (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) со стороны исполнительницы.

По словам Роуз, инцидент произошёл, когда ей было 20 лет, на вечеринке в Мельбурне. Она утверждает, что уснула на коленях у подруги, после чего к ней подошла Перри и, по её словам, сняла трусы и начала дотрагиваться гениталиями до ее лица. Роуз проснулась и ее вырвало.

«Хотя я очень благодарна за то, что дожила до этого момента и смогла заговорить. Это показывает, насколько сильное влияние оказывают травма и сексуализированное насилие», — написала актриса.

Роуз также добавила, что изначально воспринимала произошедшее как весёлую пьяную историю. Она отметила, что Перри впоследствии помогла ей с оформлением визы в США, попросив перестать рассказывать об этом инциденте «всем подряд».

На данный момент Кэти Перри не давала официальных комментариев по поводу этих обвинений.

Напомним, Руби Роуз известна широкой публике по ролям в сериале «Оранжевый — хит сезона», а также в фильмах «Джон Уик – 2» и «Бэтвумен».

По материалам «Москва 24«.

Предыдущая статья
Не поддавайтесь импульсу: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака
Следующая статья
Рязанский завод оштрафован за выпуск опасной молочной продукции

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Темы

Общество

Рязанский завод оштрафован за выпуск опасной молочной продукции

Установлен факт оформления ветеринарных сопроводительных документов с недостоверными данными о содержании молочного жира в продукции.
Интересное

Не поддавайтесь импульсу: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

Четверг, 14 апреля, обещает быть насыщенным днём, требующим от многих знаков зодиака выдержки, решительности и внимания к деталям. Звёзды выстраиваются в интересный узор, который влияет на все сферы жизни — от карьеры и финансов до любви и здоровья. Предлагаем вашему вниманию прогноз для всех знаков зодиака.
Общество

В Рязани три мамы родили детей в свои дни рождения

В минувшие праздничные выходные стены Рязанского перинатального центра наполнились особой радостью: на свет появились 22 новорождённых. Среди них — пара очаровательных близнецов, которые поспешили познакомиться с миром раньше срока.
Экология, природа, животные

Лесопатологи рассказали о болезни, угрожающей рязанским лесам

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» предупреждают об одной из самых опасных болезней хвойных деревьев — корневой губке. Этот грибок способен уничтожить целые лесные массивы, снижая их устойчивость к вредителям и ураганным ветрам.
Новости кино и ТВ

Столичный врач бросает вызов системе, чтобы спасти больницу в мелодраме «Тёплый ветер с Севера»

Марта Пронина (Татьяна Ратникова) – талантливый врач, работает в столичной клинике вместе с мужем Игорем (Кирилл Запорожский). Но однажды ее жизнь рушится: у Марты умирает мать, она застает мужа со своей лучшей подругой, к тому же ей приходится уйти с любимой работы.
Транспорт и дороги

В Рязани обновят расписание теплоходов до Заокского и Коростово

С 16 апреля 2026 года вступает в силу новое расписание движения пассажирских теплоходов, курсирующих между городом Рязанью и сёлами Заокское и Коростово.
Экономика и бизнес

Каждый седьмой россиянин хранит сбережения «под матрасом»

Каждый седьмой россиянин (15%) предпочитает хранить все свои накопления в виде наличных денег, не доверяя банкам и инвестиционным инструментам. Главными причинами такого выбора являются опасения блокировок счетов, стремление к надёжности и недавние перебои с мобильным интернетом, которые выявили уязвимость безналичных платежей.
Общество

В РПЦ рассказали о традициях празднования Радоницы в 2026 году

Радоница отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник второй недели после Светлого Христова Воскресения.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье