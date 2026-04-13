Австралийская актриса и модель Руби Роуз выступила с серьёзными обвинениями в адрес американской певицы Кэти Перри. В своём аккаунте в социальной сети Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Роуз заявила, что более 20 лет назад стала жертвой сексуальных домогательств (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) со стороны исполнительницы.
По словам Роуз, инцидент произошёл, когда ей было 20 лет, на вечеринке в Мельбурне. Она утверждает, что уснула на коленях у подруги, после чего к ней подошла Перри и, по её словам, сняла трусы и начала дотрагиваться гениталиями до ее лица. Роуз проснулась и ее вырвало.
Роуз также добавила, что изначально воспринимала произошедшее как весёлую пьяную историю. Она отметила, что Перри впоследствии помогла ей с оформлением визы в США, попросив перестать рассказывать об этом инциденте «всем подряд».
На данный момент Кэти Перри не давала официальных комментариев по поводу этих обвинений.
Напомним, Руби Роуз известна широкой публике по ролям в сериале «Оранжевый — хит сезона», а также в фильмах «Джон Уик – 2» и «Бэтвумен».
По материалам «Москва 24«.
