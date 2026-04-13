Жителей Касимова приглашают обсудить будущее Соборного парка

14 апреля в 18:00 у стелы в Соборном сквере состоится встреча жителей Касимовского округа с представителями администрации. Темой обсуждения станет благоустройство и освещение территории парка, расположенного рядом с Вознесенским кафедральным собором.

Приглашаются все желающие. Администрация округа призывает граждан принять активное участие в диалоге, чтобы сделать парк более комфортным и красивым для отдыха.

Реклама

Встреча организована по инициативе местных властей, о чём было объявлено на официальной странице администрации ВКонтакте. Всех, кому небезразлично будущее Соборного парка, ждут у стелы в 18:00.

Возрастное ограничение 6+.