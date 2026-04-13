Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина из-за несогласия с его политикой

Тверской районный суд Москвы назначил 10 суток административного ареста студенту первого курса Константину Бодунову. Его признали виновным в мелком хулиганстве, совершённом в Мавзолее Ленина на Красной площади. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно материалам дела, 8 апреля Бодунов, находясь в траурном зале, вёл себя вызывающе: громко выражался нецензурной бранью, мешал другим посетителям и нанёс несколько ударов по стеклу саркофага. После этого он снял мокасин и бросил его в сторону усыпальницы.

На неоднократные требования сотрудников полиции и охраны прекратить противоправные действия и покинуть помещение молодой человек не реагировал. При попытке задержания он оказал активное сопротивление, отталкивая правоохранителей и пытаясь вырваться.

В суде Бодунов свою вину не признал. Он заявил, что совершил поступок из-за несогласия с «экономической и религиозной политикой» Владимира Ленина, поэтому и «принял решение бросить в саркофаг свой мокасин». Показания полицейских о сопротивлении при задержании студент отверг, утверждая, что «осознавал последствия своих действий».

Суд не принял эти доводы, указав, что они опровергаются письменными доказательствами по делу. Действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти).

При назначении наказания суд учёл, что студент осознавал характер своих действий, но также принял во внимание тот факт, что ранее он к административной ответственности за аналогичные нарушения не привлекался.

Бодунову Константину назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания — с 8 апреля.