Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина из-за несогласия с его политикой

Анастасия Мериакри
Тверской районный суд Москвы назначил 10 суток административного ареста студенту первого курса Константину Бодунову. Его признали виновным в мелком хулиганстве, совершённом в Мавзолее Ленина на Красной площади. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно материалам дела, 8 апреля Бодунов, находясь в траурном зале, вёл себя вызывающе: громко выражался нецензурной бранью, мешал другим посетителям и нанёс несколько ударов по стеклу саркофага. После этого он снял мокасин и бросил его в сторону усыпальницы.

На неоднократные требования сотрудников полиции и охраны прекратить противоправные действия и покинуть помещение молодой человек не реагировал. При попытке задержания он оказал активное сопротивление, отталкивая правоохранителей и пытаясь вырваться.

В суде Бодунов свою вину не признал. Он заявил, что совершил поступок из-за несогласия с «экономической и религиозной политикой» Владимира Ленина, поэтому и «принял решение бросить в саркофаг свой мокасин». Показания полицейских о сопротивлении при задержании студент отверг, утверждая, что «осознавал последствия своих действий».

Суд не принял эти доводы, указав, что они опровергаются письменными доказательствами по делу. Действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти).

При назначении наказания суд учёл, что студент осознавал характер своих действий, но также принял во внимание тот факт, что ранее он к административной ответственности за аналогичные нарушения не привлекался.

Бодунову Константину назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Срок ареста исчисляется с момента фактического задержания — с 8 апреля.

Предыдущая статья
Жителей Касимова приглашают обсудить будущее Соборного парка

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...

Темы

Новости Касимова

Жителей Касимова приглашают обсудить будущее Соборного парка

14 апреля в 18:00 у стелы в Соборном сквере состоится встреча жителей Касимовского округа с представителями администрации. Темой обсуждения станет благоустройство и освещение территории парка, расположенного рядом с Вознесенским кафедральным собором.
Общество

Рязанский завод оштрафован за выпуск опасной молочной продукции

Установлен факт оформления ветеринарных сопроводительных документов с недостоверными данными о содержании молочного жира в продукции.
Общество

Актриса Руби Роуз обвинила Кэти Перри в сексуальных домогательствах

По словам Роуз, инцидент произошёл, когда ей было 20 лет, на вечеринке в Мельбурне. Она утверждает, что уснула на коленях у подруги, после чего к ней подошла Перри и, по её словам, сняла трусы и начала дотрагиваться гениталиями до ее лица.
Интересное

Не поддавайтесь импульсу: гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака

Четверг, 14 апреля, обещает быть насыщенным днём, требующим от многих знаков зодиака выдержки, решительности и внимания к деталям. Звёзды выстраиваются в интересный узор, который влияет на все сферы жизни — от карьеры и финансов до любви и здоровья. Предлагаем вашему вниманию прогноз для всех знаков зодиака.
Общество

В Рязани три мамы родили детей в свои дни рождения

В минувшие праздничные выходные стены Рязанского перинатального центра наполнились особой радостью: на свет появились 22 новорождённых. Среди них — пара очаровательных близнецов, которые поспешили познакомиться с миром раньше срока.
Экология, природа, животные

Лесопатологи рассказали о болезни, угрожающей рязанским лесам

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» предупреждают об одной из самых опасных болезней хвойных деревьев — корневой губке. Этот грибок способен уничтожить целые лесные массивы, снижая их устойчивость к вредителям и ураганным ветрам.
Новости кино и ТВ

Столичный врач бросает вызов системе, чтобы спасти больницу в мелодраме «Тёплый ветер с Севера»

Марта Пронина (Татьяна Ратникова) – талантливый врач, работает в столичной клинике вместе с мужем Игорем (Кирилл Запорожский). Но однажды ее жизнь рушится: у Марты умирает мать, она застает мужа со своей лучшей подругой, к тому же ей приходится уйти с любимой работы.
Транспорт и дороги

В Рязани обновят расписание теплоходов до Заокского и Коростово

С 16 апреля 2026 года вступает в силу новое расписание движения пассажирских теплоходов, курсирующих между городом Рязанью и сёлами Заокское и Коростово.

